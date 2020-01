Alemanha desactiva duas bombas da II GM em Dortmund

Duas bombas da Segunda Guerra Mundial foram hoje desativadas em Dortmund, oeste da Alemanha, numa grande operação que obrigou a retirar cerca de 14.000 pessoas da cidade, informou o município.

As pessoas que tiveram de sair da cidade já podem regressar às suas casas, acrescentou o presidente da câmara de Dortmund, cidade da região industrial do Ruhr, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

As escavações descobriram duas bombas de 250 kg, com origem norte-americana e britânica, não se tendo, no entanto, confirmado as suspeitas sobre outros dois dispositivos explosivos.

A operação implicou também a evacuação de dois hospitais e a interrupção do tráfego ferroviário.

A descoberta de bombas não explodidas lançadas pelas forças aéreas aliadas na Segunda Guerra Mundial é comum na Alemanha.

Em 2017, 65.000 pessoas foram retiradas de casa, na maior operação desse tipo desde 1945, quando uma enorme bomba britânica de 1,4 toneladas foi descoberta em Frankfurt.

Em setembro, uma outra bomba com 250 kg foi desativada em Hannover, depois de terem sido retiradas 15 mil pessoas da cidade.