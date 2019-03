Aeroportos do Rio de Janeiro devem receber 560 mil turistas no Carnaval

Os dois aeroportos do Estado brasileiro do Rio de Janeiro, Brasil, estimam receber no período de Carnaval cerca de 560 mil turistas, segundo a imprensa brasileira.

Desde hoje, data em que têm início as festividades carnavalescas naquele estado, até ao próximo dia 11, o Aeroporto Santos Dumont, localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, espera receber 160 mil passageiros, entre embarques e desembarques.

Já o Aeroporto Internacional Rio Galeão, situado na zona norte, o movimento estima que circulem cerca de 400 mil viajantes neste mesmo período.

As cidades brasileiras com mais voos para o Carnaval “carioca” serão São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza.

Já nos voos internacionais, serão Buenos Aires, na Argentina, Santiago, no Chile, Miami e Nova Iorque, nos Estados Unidos e a capital portuguesa, Lisboa.

Para receber os foliões, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro disponibilizou um espaço alusivo às festividades, no qual os viajantes poderão usufruir de música, maquilhagem e trajes carnavalescos.

Quanto aos transportes públicos que servem a cidade, a Prefeitura do Rio divulgou que o metropolitano funcionará num horário especial durante os cinco dias de Carnaval, circulando sem interrupções desde hoje até as 23:59 de terça-feira (02:59 de quarta-feira em Lisboa).

Quase nove mil autocarros foram também programados para circular no período festivo, pelas 41 empresas que operam na zona.

No Rio de Janeiro, que acolhe aquela que é considerada a maior festa a céu aberto do mundo, o investimento financeiro para esta época será de 72,4 milhões de reais (cerca de 17 milhões de euros), tendo ainda um reforço da segurança.

A capital fluminense contará com câmaras de segurança com reconhecimento facial e com controlo policial, onde serão mobilizados diariamente 3.480 guardas para o sambódromo, 5.493 para as ruas e ainda 430 veículos serão utilizados exclusivamente para operações na via pública, anunciou a polícia do Rio de Janeiro.