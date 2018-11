Os alunos finalistas da Escola Secundária Jaime Moniz desfilaram na tarde desta sexta-feira, entre o antigo liceu e a Sé Catedral, para celebrar a bênção das capas.

O jantar de gala abre espaço depois ao baile no Instituto do Vinho, uma festa que será animada por artistas regionais como Pedro Pestana, DJ residente no Old Town Bar.