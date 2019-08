Veja o vídeo da ‘visita’ de Albuquerque à via expresso da Ponta do Pargo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou, há pouco, as obras levadas a cabo na via expresso que liga Fajã da Ovelha a Ponta do Pargo. Uma visita com ‘cheiro’ a inauguração.

Uma visita que teve direito a uma banda de música, um grupo de folclore e até antigos governantes compareceram à suposta visita

Também é possível ver, no vídeo, as bandeiras do PSD e excursões vindas do Funchal.

Num momento registado que mais parece uma inauguração histórica e à moda antiga.