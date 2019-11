Saiba quais os números que marcam esta quinta-feira, 14 de Novembro

3,3%

Em 2017, segundo a informação da Série Retrospectiva dos Quadros de Pessoal divulgada pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, o número de trabalhadores e o ganho médio mensal cresceram 3,3% e 1,4% face a 2016, respectivamente. A informação foi actualizada hoje.

1.300

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu, o ano passado, 1.300 bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior. A autarquia revelou, hoje, que a iniciativa deste ano já ultrapassou o número de candidaturas do ano anterior.

900

Cerca de 900 pessoas, entre alunos, professores e auxiliares estiveram concentrados nesta quinta-feira, no Parque Polidesportivo de Água de Pena, sob a pista do Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo, para celebrar a Festa da Santidade Juvenil da Escola Salesiana de Artes e Ofícios do Funchal.

5.ª

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) voltou a ser galardoada este ano pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), devido às suas práticas ambientais de excelência. É a quinta vez consecutiva que a Autarquia recebe a Bandeira Verde ECO XXI.

1,5

José Gomes foi apresentado hoje como novo treinador do Marítimo, tendo rubricado um contrato por um ano e meio.