O presidente da Câmara Municipal do Funchal e candidato do PS-Madeira às eleições regionais, Paulo Cafôfo, e o líder do PS-Madeira e presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, estão reunidos com o presidente do Governo Regional dos Açores.

Uma audiência que serve para apresentar cumprimentos ao governante açoriano na visita que a delegação socialista madeirense está a efectuar ao arquipélago vizinho.