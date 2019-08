Ponta do Sol e PSP Madeira assinam acordo para instalação da esquadra, veja o vídeo

Esta tarde foi assinado o acordo de comodato entre Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, e Luís Simões, comandante do Comando Regional da Madeira, que visa a instalação da esquadra da localidade numa parte do jardim municipal.

Um acordo que mereceu aplausos e declarações de satisfação. A autarca socialista diz que foi dado mais um passo para a construção da Infraestrutura