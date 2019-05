‘MasterChef Portugal’ realizou prova na Madeira

Decorrem por esta altura as gravações de uma nova edição do concurso de culinária ‘MasterChef Portugal’, emitido pela TVI, e sabe-se que um dos episódios irá decorrer pela Madeira, depois do chef Rui Paula ter partilhado ao longo do dia de hoje algumas fotos e vídeos na sua conta pessoal de Instagram, onde se constata uma visita ao Mercado dos Lavradores, no Funchal, mas também ao Hotel Cliff Bay.

O conceituado chefe elogiou a Praça do Peixe, sobretudo pela frescura que transborda, mas foi nas frutas que dedicou mais tempo a elucidar aos seus seguidores o que poderãop encontrar neste local.

“Não poderíamos ir embora do Mercado dos Lavradores sem ver as frutas que são muito especiais aqui na Madeira. Como estão a ver temos a pitanga, a anona, várias qualidades de banana, a pêra melão, um fruto delicioso que diz a lenda era para consolar as viúvas por causa do formato, vários tipos de maracujá... e de facto este cheiro que aqui está, que vocês não conseguem ver, é um cheiro maravilhoso. Só estando no local é que se consegue perceber”, constatou Rui Paula.

Os restantes jurados do ‘MasterChef Portugal’ são Nuno Bergonse e Miguel Rocha Vieira, que também aproveitaram para registar a passagem pela Pérola do Atlântico nas suas respectivas contas de Instagram.