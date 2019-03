Cristiano Ronaldo enviou mensagem de apoio a Raúl Silva (ex-Marítimo)

Cristiano Ronaldo enviou uma mensagem ao defesa central do Sp. Braga, Raúl Silva, jogadore que se deu a conhecer nos palcos do futebol português ao serviço do Marítimo.

Numa prática comum, dado que CR7 costuma surpreender ao enviar vídeos motivacionais a colegas de profissão que sejam afectados por lesões, o ‘astro’ madeirense, em estágio pela selecção nacional de futebol, endereçou desta feita um vídeo ao brasileiro de forma a contornar este momento delicado que atravessa, isto depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, frente ao Vitória de Setúbal, e que obrigará o defesa a uma paragem nunca inferior a seis meses.

“Hey Raul! Para te mandar um grande abraço, que recuperes bem e que voltes aos relvados o mais rápido possível. Estamos juntos parceiro”, afirma Cristiano Ronaldo no vídeo que enviou a Raúl Silva e que o central fez questão de partilhar na rede social Instagram, onde conta com mais de 10 mil seguidores.

A ideia do vídeo partiu também de outro ex-maritimista, neste caso, Dyego Sousa, algo que o bracarense fez questão de mencionar aquando da partilha desta mensagem. “Siiiiim. Valeu Dyego Sousa”, escreveu Raúl Silva.

Portugal joga hoje contra a Sérvia

Importa ainda referir que Portugal defronta esta noite, pelas 19h45, a Sérvia, em novo jogo de apuramento para o Europeu de Futebol 2020.