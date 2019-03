Costa Norte serve de promoção para vinagre de Vinho Madeira

O vídeo foi lançado há duas semanas pela ‘Gallo Portugal’, que aproveitou para publicitar o vinagre de Vinho Madeira na Costa Norte da Região. O Véu da Noiva, no Seixal (Porto Moniz), ou a Entrosa, na Boaventura (São Vicente), são alguns dos pontos de referência neste ‘spot’ com 21 segundos.

“Da fúria vulcânica do Atântico nasce uma ilha. Nessa ilha, Gallo encontrou um tesouro. Elegante e amadeirado. Pioneiro e único no Mundo. Gallo Vinagre de Vinho Madeira. Fruto de um grande vinho”, pode escutar-se e ler-se neste vídeo que conta já com cerca de 17.500 visualizações no Youtube.