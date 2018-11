Aviões divergidos ‘lotam’ Aeroporto do Porto Santo

Neste momento seis aviões divergidos ocupam na placa do aeroporto do Porto Santo. Um British Airways, um Transavia, um jet 2.com, um Thomas Cook e dois Tui, que tentaram ao longo desta manhã de segunda-feira aterrar no Aeroporto da Madeira sem sucesso.

Estes desvios aéreos para ‘Ilha dourada’ foram causados pelo o mau tempo, mais precisamente pela má visibilidade, que está a afectar a ilha da Madeira.

Os passageiros retidos têm duas alternativas para sair do Porto Santo: via de Lobo Marinho, às 18 horas, ou através do avião da Binter Canarias às 18h30.