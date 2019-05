Alunos do Conservatório da Madeira são vencedores nacionais do ‘Concurso Euroscola’

“É com imenso orgulho” que o Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) informa que os alunos que participaram no ‘Concurso Euroscola’, nomeadamente Sofia Almeida (2.º CPI Jazz) e Rúben Pinto (2.º CPAE-I), foram vencedores a nível nacional, com o vídeo feito em colaboração com os colegas dos Cursos Profissionais de Artes do Espectáculo - Interpretação, intérpretes de Dança Contemporânea e de Instrumentista desta instituição.

“Somos 28, uma música que apela ao voto nas eleições europeias e que expressa também a esperança na continuidade da Inglaterra numa Europa que se quer cada vez mais forte e unida pelos valores humanos e da paz”, pode ler-se no texto que acompanha o vídeo publicado hoje no Youtube. Os professores responsáveis foram: Alexandrina Alves, Filipe Luz e Vânia Fernandes.

Concurso Euroescola do IPDJ

A sessão nacional do ‘Concurso Euroscola 2018/19’ realizou-se nos dias 20 e 21 de Maio. Segundo uma nota do IPDJ “concorreram 77 escolas de todos o país e foram apresentados, perante o júri nacional, 19 trabalhos”.

Em resultado do Concurso e da avaliação dos trabalhos e apresentações orais levadas a cabo pelos alunos representantes, foram seleccionadas três escolas para visitarem o Parlamento Europeu em Estrasburgo: Escola Profissional das Artes da Madeira, Escola Secundária Cunha de Rivara de Arraiolos e Escola Secundária Domingos Sequeira de Leiria.