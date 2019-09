Neste sábado, dia 14 de Setembro, a cidade de Machico voltou a estar no centro das comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, através do evento ‘Machico em Festa’.

O espectáculo circense ‘Ocean of Dreams – Blue Ocean Edition’ e, mais tarde, o fogo-de-artifício emprestaram um novo colorido à cidade este fim-de-semana, atraindo várias pessoas à frente mar de Machico.

Confira os melhores momentos no vídeo.