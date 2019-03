Antes e depois, Albuquerque e Cafôfo, percursos diferentes, mas ambos pais orgulhosos

Miguel Albuquerque, outrora presidente da JSD-M e presidente da CMF, é agora presidente do Governo e orgulhoso pai. Já Paulo Cafôfo, outrora dirigente do Sindicato dos Professores, é professor de História e actual presidente da CMF que não esconde o amor pelos filhos.

Hoje, Dia do Pai, ambos partilharam nas suas páginas de Facebook fotos com os filhos: Albuquerque com dois dos mais novos (um rapaz e uma menina), e Cafôfo com os seus dois filhos (um rapaz e uma rapariga).

“Dois dos grandes amores que preenchem o meu coração. Os filhos são, sem dúvida, a maior das dádivas. Feliz Dia a todos!”, lê-se na mensagem que acompanha a foto de Miguel Albuquerque ao lado dos seus filhos mais novos.

“A história de uma vida”, pode ler-se na curta mensagem que acompanha a foto de Paulo Cafôfo acompanhado pelos filhos Mafalda Figueiredo e Guilherme Cafôfo.