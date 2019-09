Youtuber português Waze na Madeira para participar em campanha contra o HPV

Waze, o conhecido youtuber português e artista de hip-hop, vai estar na Madeira para promover o roadshow da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) ‘HPV e Quê?’.

Trata-se de uma acção que a LPCC tem estado a promover em escolas de todo o país, com o objectivo de sensibilizar os jovens para as doenças associadas ao Papilomavírus Humano (HPV).

No dia 19 de Setembro, o artista estará na Escola Básica e Secundária de Machico e na Escola Secundária Francisco Franco.

“Sabemos que a prevenção contra o HPV, responsável pelo cancro do colo do útero, é mais benéfica antes do início da actividade sexual” esclarece Vitor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Neste contexto, considerou-se que “o ambiente escolar seria uma boa oportunidade para sensibilizar os jovens para esta temática, promovendo desde cedo uma atitude de conhecimento, consciente e preventiva”.

“Contamos com a popularidade do Waze junto dos jovens para reforçar a chamada de atenção da população estudantil para as doenças e riscos associados às infeções por HPV”, refere Vítor Rodrigues.

O roadshow da LPPCC vai continuar no dia 20 de Setembro, na Escola Secundária Jaime Moniz e na Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, embora já sem a presença do artista.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro lembra que a transmissão do HPV é muito fácil e frequente, sendo feita através do contacto sexual (genital e / ou oral) e pele a pele. Estima-se que 75 a 80% de todas as pessoas sejam infectadas durante a sua vida.