XXX Feira do Pão do Lions Clube do Funchal abre a 14 de Junho

O Lions Clube do Funchal organiza no próximo dia 14 de Junho, a XXX Feira do Pão, na Placa Central da Avenida Arriaga, junto ao Largo da Restauração.

A abertura oficial está marcada para as 18 horas e o evento, de cariz social, pretende angariar verbas para a missão dos Lions Clubs International, que passa pelo combate à fome, à cegueira e a doenças diversas.

Desta missão fazem parte o apoio à juventude, a atribuição de bolsas de estudo a jovens universitários o apoio a entidades filarmónicas, ajuda à população vítima de catástrofes e a famílias carenciadas com cabazes alimentares. A preservação do ambiente e a paz no mundo são ainda dois temas desenvolvidos pelo Lions.