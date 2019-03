Xerox apresenta nova parceria com a Duplipélago na Madeira

A Xerox e a Duplipélago anunciaram a criação de uma parceria que se pretende abrangente e global, agregando valor ao modelo de negócios de ambas as organizações.

Numa óptica win-win, esta parceria visa ter um parceiro relevante numa região estratégica, para oferecer as mais inovadoras soluções tecnológicas na área da impressão de escritório. Em conjunto pretende-se garantir, por um lado, uma vantagem competitiva face à concorrência e, por outro lado, oferecer aos clientes a solução que melhor responda às suas necessidades.

Numa área geográfica com níveis de desenvolvimento da economia e das organizações, acima da média nacional, a proposta de valor Xerox e Duplipélago baseada na capacidade de impulsionar os projectos de transformação digital das empresas, está a revelar-se uma excelente oportunidade de crescimento conjunto para ambas as organizações.

A Duplipélago é uma empresa com mais de 30 anos de actividade na ilha da Madeira, cujas principais áreas de actividade são o comércio e assistência de equipamentos e material de escritório. Com foco na satisfação total dos clientes, desenvolveu sua actividade focada em ajudar as empresas a aumentar a sua produtividade e, dessa forma a sua competitividade.

Com uma equipa multidisciplinar, trabalha para superar as expectativas e agregar valor aos clientes.

A Duplipélago será a parceira exclusiva da Xerox na Madeira. Juntas, a Duplipélago e a Xerox fornecerão soluções Office Printing e serviços técnicos para ajudar os clientes da região a aumentar a produtividade, a eficiência operacional e impulsionar os resultados financeiros dos clientes. Tendo em conta que a Duplipélago é um parceiro com capacidade de prestar serviços de assistência técnica, esta parceria enquadra ainda maior valor, pela possibilidade de entregar ao cliente uma proposta valor completa.