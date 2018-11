Workshop ‘Inovação na Simulação de Parto’ no Hospital Dr. Nélio Mendonça

A MEDSIMLAB, em parceria com o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM E.P.E), realiza esta sexta-feira, entre as 11h00 e as 13h00, o Workshop “Inovação na Simulação de Parto”, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Neste evento será apresentado, pela primeira vez em Portugal, o simulador de parto LucinaAR™ com tecnologia de realidade aumentada HoloLens™ para o ensino médico e de enfermagem. Durante a sessão, serão apresentados casos clínicos obstétricos com possibilidade de participação hands-on em simulação imersiva.

Para amanhã está também agendado o Curso Básico de Formação de Formadores em Simulação Biomédica, no Centro de Simulação Clínica da Madeira, localizado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Estas iniciativas estão integradas no Congresso SPSim 2018 “Inovação tecnológica e humanização no ensino por simulação em saúde”, a “Inovação tecnológica e humanização no ensino por simulação em Saúde”, que se realiza no dia 1 de dezembro, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Este evento reúne ilustres convidados nacionais e internacionais, especialistas de renome nesta área de inovação tecnológica e humanização em saúde, com especial destaque para a simulação.

A simulação é hoje um importante instrumento para melhorar as competências dos profissionais de saúde em todos os níveis de formação, seja para a obtenção de qualificação académica, seja especialização, seja manutenção e desenvolvimento de competências. Ensino e formação, são, no fim de contas, passos indispensáveis para a contínua melhoria da prestação de cuidados de saúde através dos profissionais de saúde.

A elevação do nível de saúde é o principal objectivo, mas para isso, além das competências técnicas, é fundamental que se consiga envolver as pessoas no processo, o que significa que a relação humana é central.

A temática “Inovação tecnológica e humanização no ensino por simulação em saúde” será o eixo central do congresso, na certeza de que contribui para um ensino mais respeitador da pessoa humana e uma prática mais qualificada, informada pela evidência científica e centrada na pessoa, como uma necessidade fundamental.

Esta é uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Simulação Aplicada às Ciências da Saúde (SPSim), em parceria com o Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM, E.P.E.).

A comissão organizadora nacional é liderada pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Simulação Clínica, Miguel Castelo-Branco, e a comissão organizadora local é dirigida pela diretora clínica do SESARAM, Regina Rodrigues.

A cerimónia de abertura do Congresso SPSim está agendada para as 12h:00, do dia 1 de dezembro, no Colégio dos Jesuítas, com a presença de Sua Excelência o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.