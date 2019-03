Voo do Porto Santo à espera de melhorias para descolar

Cinco passageiros ficaram ontem em terra devido ao cancelamento do voo de ligação entre o Porto Santo e a Madeira. As condições atmosféricas adversas não permitiram a realização da viagem da Binter, marcada para as 18h30. O voo desta manhã também ainda não tem hora para a saída, aguardando melhorias no estado do tempo.

Com estes atrasos devido ao vento forte, o número de passageiros afectados vai aumentando. Esta manhã, somando os passageiros que deveriam ter ido ontem e os da primeira viagem de hoje, deverá chegar os 27 passageiros. Há também passageiros retidos na ilha da Madeira à espera para fazer o voo em sentido contrário.

O ATR 72 da companhia aérea espanhola deverá fazer hoje ainda a sua viagem habitual a final da tarde, com saída às 17h30 com regresso uma hora mais tarde, se o vento o permitir.