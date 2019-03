Visitantes do Algarve elogiam modelo de gestão da FMF

A Frente Mar Funchal implementa “um modelo muito interessante de gestão e exploração” dos espaços públicos sob sua alçada e que se encontram abertos todo o ano. Foi esta a opinião partilhada e expressa pelos membros da comitiva de Portimão que ontem visitou aos complexos balneares e jardins geridos pela empresa municipal funchalense.

No período da manhã do dia de ontem, os visitantes algarvios estiveram na Barreirinha e no Lido, tendo sido recebidos na Ponta Gorda pelo vice-presidente da autarquia do Funchal, Miguel Gouveia, e pela vereadora da tutela Idalina Perestrelo, ocasião que aproveitaram para se manifestar “muito bem impressionados” não só com as infraestruturas e equipamentos disponíveis, mas também com o plano anual de atividades da FMF.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Joaquim Castelão Rodrigues, saudou a qualidade dos complexos balneares e transmitiu ao seu homólogo funchalense palavras de apreço pelo trabalho em curso.

Na ocasião, o administrador único da Frente MarFunchal, Nelson Abreu, que acompanhou toda a visita, partilhou com os visitantes aspectos essenciais das linhas orientadoras da atual política de gestão da empresa municipal.

Nelson Abreu deu especial destaque à forma como a FMF tem feito o controlo de gastos e o planeamento de investimentos, acções de formação de nadadores salvadores, entre outras, e às iniciativas de sensibilização pró-ambiente, em parceria com a Câmara do Funchal e outras entidades.

Enfatizou também o papel fundamental de uma cuidada gestão das receitas face aos compromissos contratualizados com terceiros, muito especialmente numa área afetada pela sazonalidade, sem deixar de referir algumas medidas tomadas no campo dos recursos humanos e materiais da empresa, visando o seu objetivo central que é proporcionar aos utentes um serviço de qualidade, sustentável, priorizando a segurança sem prejuízo do conforto.

As dificuldades e importantes desafios que se perfilam no horizonte da FMF foram também temas de intercâmbio com a comitiva integrada pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Portimão, Joaquim Castelão Rodrigues, e quatro elementos do Clube Naval desta cidade algarvia: João Rosa, presidente do clube, David Leonardo, vice-presidente do clube para as atividades administrativas e financeiras, David Cid, tesoureiro e Hugo Raposo, arquitecto.

Segundo Nelson Abreu, esta partilha de ideais entre instituições “foi muito importante para a FMF, uma vez que permite projetar para o futuro novas áreas de negócio”.

“Foi um dia de trabalho muito proveitoso e enriquecedor”, concluiu o administrador único da Frente MarFunchal.

Após a visita ao Complexo Balnear Poças do Gomes, a comitiva de Portimão foi recebida nos Paços do Concelho pelo presidente da autarquia do Funchal, Paulo Cafôfo, que aproveitou o encontro para reafirmar o interesse comum de desenvolver parcerias e de manter e melhorar a ligação marítima entre as duas cidades, alargando-a preferencialmente a Lisboa.