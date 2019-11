‘+Visão’ é exemplo da prioridade às questões sociais

O Grupo Parlamentar do PSD destacou hoje, numa visita a uma das lojas Alberto Oculista, o programa ‘+Visão’, implementado pelo Governo Regional, a partir de 1 de Outubro deste ano.

Um exemplo da prioridade que tem sido dada por este Executivo à área social, conforme destacou a deputada Rubina Leal.

O programa ‘+Visão’ é destinado aos idosos com mais de 65 anos e com uma pensão inferior a 600 euros, que podem, assim, ser contemplados com um apoio de 150 euros para a aquisição de óculos graduados.

“É uma medida, sem dúvida, efectiva de apoio à população, que muito ajuda os nossos idosos”, afirmou a deputada, lembrando que muitos deles “recebem pensões baixas” e não possuem muita disponibilidade financeira para todos os gastos de que necessitam, incluindo com os óculos, que são um bem essencial numa faixa etária com maior probabilidade para problemas de visão.

Rubina Leal salientou também que se trata de um apoio que pode ser complementar a outros da Segurança Social e da própria ADSE.

Para usufruir deste programa é necessário dirigir-se à Segurança Social para que seja emitida a declaração da condição de beneficiário, podendo os óculos ser adquiridos numa das lojas aderentes, onde no ato da compra é efectuado o desconto previsto na comparticipação.