Vigilantes da Natureza das Selvagens e Desertas agraciados com cabaz de Natal

Nesta época natalícia, de reunião e convívio familiar, também é altura de relembrar aqueles que em cumprimento da sua missão, passam o Natal distante das suas famílias. É o caso dos Vigilantes da Natureza do IFCN, IP-RAM, que todos os anos passam estes dias na Reserva Natural das Ilhas Desertas e na Reserva Natural das Ilhas Selvagens, preservando aqueles santuários de biodiversidade.

As equipas que vão passar o Natal naquelas ilhas foram agraciadas com um cabaz de natal pela secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, para acalorar a ceia de Natal.