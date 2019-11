Vice-Presidência publica 17 nomeações, entre as quais adjuntos e técnicos superiores

A vice-presidência do Governo Regional publicou, no Jornal Oficial da Região, JORAM, as nomeações de dez técnicos superiores para este mandato.

Entre as designações há várias renovações, como a Luís Nuno Olim que mantém o cargo de chefe de gabinete de Pedro Calado. A adjunta do gabinete da vice-presidência, Maria João de França Monte, técnica superior do Instituto de Desenvolvimento Regional (IDR) também já desempenhava estas funções, bem como Ana Clara Vieira Mendonça e Silva e Roman Feliciano Neto Pinto, Técnico Superior da Direção Regional do Orçamento e Tesouro.

O economista Jorge Miguel Vale Fernandes mantém-se na assessoria especializada. O jornalista do JM Madeira, Marsílio Faria Aguiar, continua a prestar serviços de assessoria de imprensa, bem como Ana Teresa Gouveia.

Carina Isabel Gouveia, licenciada em Direito, já era técnica especialista do gabinete da vice-presidência desde 2017, bem como o técnico superior da Empresa de Eletricidade da Madeira, Nuno Davide Gomes de Jesus.

Pedro Calado mantém duas secretárias pessoais no gabinete da vice-presidências, Graça Maria Viveiros Teixeira e Beatriz Maria Fernandes Costa.

Quem deixa as funções de secretária pessoal é Verónica Alexandra dos Reis Lopes que passa a prestar assessoria especializada na área de Relações Públicas, Protocolo e Comunicação, como técnica especialista.

Roberto Paulo Cardoso da Silva transita da secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais para adjunto do gabinete da vice-presidência. Marco Cabral de Oliveira abandona a secretaria regional do Ambiente e Recursos Naturais para prestar assessoria especializada no gabinete da vice-presidência do Governo.

Já Jorge Paulo Antunes de Oliveira, licenciado em Direito, era adjunto do secretário-geral da Assembleia Legislativa, mas segue agora como assessor especializado da vice-presidência.

Os motoristas do vice-presidente do Governo Regional são Rui Pinto, como primeiro motorista, e João Amândio de Oliveira.