Vice-presidência destaca melhorias nas empresas da Região

A Vice-presidência do Governo Regional publicou o Relatório Trimestral do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao 3.º trimestre de 2018. Nas conclusões, o Gabinete de Pedro Calado destaca o aumento do investimento em 84,8%, o crescimento do volume de negócios em 4,2%; a melhoria do resultado operacional bruto em 5,4% e aumento de 0,2 pontos percentuais na margem; a diminuição do passivo em 2,5% e da dívida total em 9,1%.

O documento pode ser consultado em http://www.madeira.gov.pt/vp/.