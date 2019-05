Vento obriga mais dois aviões a divergir para o Porto Santo

Depois da bonança, eis que o vento volta a fazer das suas em Santa Cruz, divergindo mais dois aviões para o Porto Santo.

O voo da TAP 1687, proveniente de Lisboa, deveria ter aterrado na Madeira às 18h20, mas acabou por aterrar no aeroporto do Porto Santo devido ao vento forte que se faz sentir em Santa Cruz, acabando por voltar a condicionar as operacionalidades aéreas.

O mesmo aconteceu com o voo da EasyJet U2 8137, proveniente de Londres, que não conseguiu aterrar na hora prevista (18h50), tendo sido desviado para a Ilha Dourada.

Recorde-se que durante este domingo, o vento havia cancelado 12 ligações aéreas (seis chegadas e deis partidas), número que subiu para 14