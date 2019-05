Vento no Aeroporto da Madeira já cancelou hoje quatro voos

O vento na zona Leste já cancelou esta segunda-feira quatro voos que deveriam aterrar no Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo.

A grande maioria dos voos são da companhia aérea easyJet. Um proveniente de Lisboa, que deveria aterrar às 9h05, um de Bristol, que tinha chegada prevista para as 11h10, outro de Gatwick, que deveria chegar a Santa Cruz. Houve ainda um voo da TAP que teve de regressar à origem devido às condições climatéricas.

Neste momento alguns aviões já conseguiram aterrar mas existe ainda uma outra aeronave que foi divergida para Tenerife.

‘Research Workshop in Madeira: LIFE and INTERACTION’ cancelado

A iniciativa denominada ‘Research Workshop in Madeira: LIFE and INTERACTION’, que deveria decorrer esta tarde, no Madeira Tecnopólo, foi cancelado. O evento iria contar com a presença de Pedro Ramos, secretário da Saúde, mas o voo que transportava alguns oradores da conferência, desde Lisboa, foi cancelado.

“Infelizmente, tivemos de cancelar o evento, dado o interesse nas intervenções dos oradores de fora da Região”, assumiu a organização ao DIÁRIO. A iniciativa será reagendada para data oportuna.

A conferência é organizada pelo LARYs - Laboratory of Robotics and Engeneering Systems, numa colaboração com o M-ITI (Madeira Interactive Technologies Institute) e debruçava-se sobre estudos de tecnologia na área da Saúde.