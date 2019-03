Vento impossibilitou ‘Baptismo de Voo’ a 33 crianças da Madeira

Era uma das actividades programadas no decorrer da iniciativa ‘Alista-te por um Dia’, evento organizado pelas Forças Armadas, através da Força Aérea Portuguesa, mas caiu por terra às 14h47.

Trinta e três crianças iam hoje voar pela primeira vez, num avião da Força Aérea, mas o vento impossibilitou a aterragem da aeronave no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo, gorando assim as expectativas criadas pelos petizes que iam esta terça-feira viver uma experiência completamente diferente. As três dezenas, acompanhadas pelos professores, chegaram à pista pelas 13 horas, mas o vento não deixou que se concretizasse o ‘Baptismo de Voo’.

“Não conseguimos controlar o vento, infelizmente. Ainda tentámos, mas havia o risco do avião levantar e depois não conseguir voltar a aterrar e aí tínhamos de ir com as crianças para o Porto Santo. Depois, esta primeira experiência, com a turbulência, poderia tornar-se traumatizante para as crianças, por isso, optámos por cancelar”, confidenciou, ao DIÁRIO, o tenente-coronel Mário Paiva, sem precisar qual a data para o reagendamento da iniciativa que levou até ao aeroporto entre duas a três crianças de cada concelho da Região, exceptuando o Porto Santo.

O avião militar C-295 saiu de Portugal continental rumo ao arquipélago durante a manhã desta terça-feira, e encontra-se neste momento estacionado na pista da Ilha Dourada. Apesar do cancelamento da iniciativa, virá para a Madeira, mas terá de aguardar, isto porque os voos comerciais têm prioridade para levantar voo do Aeroporto do Porto Santo.