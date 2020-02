Vento e subida da temperatura previstos para sábado de Carnaval na Madeira

O cortejo alegórico de Carnaval sairá às ruas numa noite amena e ao que tudo indica, os foliões deverão desfilar sob a bênção de São Pedro. A previsão especial para o período de Carnaval no arquipélago da Madeira aponta para dias sem chuva, com algum vento e com uma subida da temperatura.

A informação meteorológica comunicada há instantes pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é válida entre hoje e o dia 26 de Fevereiro, próxima quarta-feira. Assim, a partir da próxima sexta-feira, o estado do tempo na Madeira será condicionado por uma depressão em altitude centrada sobre o arquipélago, devendo essa depressão deslocar-se para Sudoeste no sábado, dia 22, passando o anticiclone localizado no Golfo da Biscaia também a influenciar o estado do tempo no arquipélago.

“Neste momento, prevê-se que a referida depressão se mantenha a Sudoeste do arquipélago, sendo uma fonte de alguma incerteza para a previsão dos dias seguintes”, ressalva o IPMA.

As previsões para sexta-feira apontam para que seja um dia com períodos de céu muito nublado e ocorrência de aguaceiros. O vento deverá soprar fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas.

Contudo, a partir de sábado, dia em que sai às ruas do Funchal o cortejo alegórico de Carnaval, “prevê-se uma diminuição da nebulosidade, com baixa probabilidade de ocorrência de precipitação, uma intensificação do vento e subida de temperatura”.

Na região do Funchal a temperatura máxima deverá registar valores entre 21 e 23°C, enquanto a temperatura mínima deverá registar valores entre 13 e 17°C.

Na sexta-feira, as ondas deverão ser do quadrante norte com 2 a 3 metros, passando gradualmente ao longo do período a ondas do quadrante leste e diminuindo para 1 a 2 metros.

O IPMA aconselha o acompanhamento das actualizações sobre a previsão do estado do tempo nos próximos dias.