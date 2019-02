Vento com aviso amarelo após dia excessivamente quente

O dia de ontem foi especialmente quente na Costa Norte da Madeira, onde a temperatura máxima mais alta atingiu uns incríveis e ‘escaldantes’ 26,9.C em São Vicente. O dia de autêntico Verão proporcionou ainda outros registos relevantes nas temperaturas do ar atingidas, como foram os 24,5C no Porto Moniz e 23,6C em Santana.

Na costa Sul o melhor registo do dia soalheiro ficou-se pelos 23,3C no Lugar de Baixo, seguido da Quinta Grande com 22,7C.

Curioso também o facto da temperatura máxima hoje no Observatório/Funchal ter sido apenas de 19,8C, enquanto no Lido subiu até 21,8C.

Sem calor excessivo esteve o Porto Santo, que registou 19,3C de temperatura máxima extrema.

Ontem terá sido o último dia deste Verão antecipado que, aqueceu a Região desde o início da semana.

O dia quente a Norte continuou a fazer-se sentir durante a noite de ontem. Às 22h estavam 24,4C no Porto Moniz, 22,9C em São Vicente e 21,0C em Santana.



Para hoje as previsões meteorológicas apontam para céu em geral pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde.

Prevêem-se períodos de chuva a partir do meio da tarde, com vento moderado a forte (25 a 40 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 75 km/h, tornando-se moderado (15 a 30 km/h) do quadrante oeste a partir da tarde.

Nas terras altas o vento será forte (40 a 55 km/h) do quadrante sul, com rajadas até 100 km/h.



No Funchal a temperatura máxima será de 23º e a mínima de 16.



Entretanto o IPMA colocou a Madeira sob aviso amarelo até às 21h devido ao vento.