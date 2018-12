Venexos organiza este fim-de-semana recolha de medicamentos e alimentos para a Venezuela

A Venexos, associação de apoio aos emigrantes venezuelanos em Portugal, termina o ano 2018, com dois eventos já este fim-de-semana.

Amanhã, 15 de Dezembro, estarão em São Martinho, na festa ‘Patinata’ para angariar medicamentos e comida não perecível para crianças até aos 6 anos radicadas na Venezuela.

Através de uma barraquinha solidária, pretendem vender doces e bebidas, angariando fundos para enviar aos emigrantes na Venezuela.

No dia segunte, domingo, 16 de Dezembro, estarão presentes na missa do parto da paroquia da Sagrada Família, às 6h30 no Funchal, juntando-se assim à celebração da missa pela Venezuela.

A associação agradece os donativos, seja em dinheiro, durante o ofertório da missa, ou através de medicamentos ou comida para crianças.