Vendas de alojamentos familiares na Madeira aumentaram em número e em valor

No ano de 2018, transacionaram-se 2 993 alojamentos na RAM, o que representa um aumento de 7,0% face ao ano precedente. De referir que aquele valor é o mais elevado da série disponível, que tem início em 2009. Do total de alojamentos vendidos, 2 356 diziam respeito a alojamentos existentes, sendo os restantes 637 alojamentos novos. De referir que os dois segmentos tiveram variações contrárias, face a 2017: nos existentes verificou-se um aumento de 10,8% enquanto que nos novos a variação foi de -4,9%.

O valor dos alojamentos transacionados no ano em referência ascendeu aos 395,6 milhões de euros, +15,8% que no ano anterior. Também neste caso se está perante um máximo da série, pois o anterior máximo (341,8 milhões de euros), referente ao ano de 2017, foi superado. Nos alojamentos novos, o valor das vendas ultrapassou os 103,3 milhões de euros enquanto o relativo aos alojamentos existentes atingiu os 292,3 milhões de euros. Face ao ano de 2017, isto representou aumentos de 7,0% e 19,2%, respetivamente.

No conjunto do País, foram transacionados 178,7 mil alojamentos em 2018, significando um aumento de 16,6% face ao ano precedente. Estas transações geraram 24,1 mil milhões de euros, +24,4% que em 2017.

Na RAM e no 4.º trimestre de 2018, registaram-se 817 transações de habitações, mais 12,1% do que no trimestre homólogo e 4,9% que no trimestre anterior. Por sua vez, o valor dos alojamentos transacionados fixou-se nos 106,9 milhões de euros, crescendo 16,4% face ao trimestre homólogo e 0,4% em relação ao trimestre precedente.