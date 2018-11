Veja o vídeo da flagrante descarga ilegal de águas residuais na praia do Gorgulho

A Divisão de Fiscalização da Câmara Municipal do Funchal (CMF) apanhou em flagrante, na semana passada, a realização de uma descarga ilegal junto à Levada dos Piornais, mais especificamente na Rua da Amoreira, na sequência de uma queixa efectuada por moradores e que os fiscais municipais das Águas e Saneamento Básico trataram de monitorizar atentamente durante algum tempo.

Conforme ilustra o vídeo, as águas residuais entraram na linha de água que desagua na praia do Gorgulho, uma estância balnear que esteve interdita este Verão e que sofre, há vários anos, sucessivos focos de poluição.

Na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, saiba como a fiscalização municipal pôs cobro à impunidade e a um problema ambiental que se arrastava há muito tempo naquela praia que entrou na lista negra das estâncias balneares, figurando como uma das cinco com pior qualidade de água balnear do país.