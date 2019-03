VegMadeira realiza Oficina Vegana no Funchal e traz chef holandês

A VegMadeira, entidade que actua no âmbito dos regimes alimentares alternativos com o objectivo de sensibilizar, instruir e educar para regimes alimentares mais saudáveis, ecológicos e éticos, realiza uma Oficina Vegana no dia 30 de Março, às 10 horas, no Café Apolo, no Funchal, tendo como convidado o Chef. Holandês Joep Ingen Houser da Quinta das Águias, em Paredes de Coura.

Trata-se de um “momento especial” para a VegMadeira considerado um dos “eventos emblemáticos de 2019”, com a realização simultânea de palestras sobre sustentabilidade, agricultura biológica e preservação de sementes, entre outros temas.

Com o foco na Oficina vegana, a iniciativa contempla ainda várias visitas, nomeadamente ao banco de sementes da UMA, à Escola Hoteleira, ao Mercado dos Lavradores e ao Engenho do Mel.

Chef Joep Ingen Housz

O Chef Joep Ingen Housz, desloca-se pela primeira vez à região acompanhado pela sua esposa a convite da VegMadeira sendo os proprietários e fundadores da Quinta das Águias em Paredes de Coura. Trata-se de personalidades ligadas à sustentabilidade ambiental e principais incubadores e impulsionadores do Vegetarianismo bem como da preservação de sementes originais no nosso País.

Do seu curriculum fazem parte uma extensa lista de iniciativas, com particular destaque para as parcerias com a Autarquia e Escolas de Paredes de Coura, a Santa Casa da Misericórdia, os Bombeiros Voluntários P. Coura, o Veganuary e outras tantas organizações dos cinco continentes que com a Quinta das Águias, fazem acontecer o Congresso Internacional Coura Vegetariana que vai para a sua V edição, com sucessivos sucessos e participação de individualidades e instituições de todo o mundo.