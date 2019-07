“Vale a pena lutar e continuar sempre”, afirmou Jorge Moreira

Já foram entregues as 18 Insígnias a 16 personalidades e duas instituições da Região, distinções entregues durante as comemorações do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses que estão a ter lugar, esta segunda-feira, no Fórum Machico.

Jorge Moreira, ex-presidente do Conselho Executivo do Liceu Jaime Moniz foi uma das figuras agraciadas esta tarde, e foi também responsável por falar em nome de todos os agraciados: “Sentimo-nos muito honrados pelas Insígnias com que fomos agraciados nestes 600 Anos”, começou por dizer para, modestamente, afirmar de seguida que todos os distinguidos deram “o melhor das suas vidas à causa”, sem pensarem em receber tal homenagem.

Jorge Moreira, natural de Machico, recordou uma Madeira de há 40 anos, antes do processo autonómico, e disse que sentiu “na pele a pobreza e as dificuldades”, o que não impediu que procurasse “dar a volta a este concelho, a esta Região”. Um trabalho, que mesmo depois de conquistada a Autonomia, deve permanecer: “Ainda estamos com força para continuar na luta de melhorar a Região. E acima de tudo, olhando para os jovens, dizer que vale a pena lutar e continuar sempre”, rematou.