A USAM – União dos Sindicatos da Madeira levará, amanhã (dia 9 de Janeiro), a efeito uma Acção de Formação/ Esclarecimento sobre as alterações relativamente ao Direito ao Trabalho.

A sessão decorrerá no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira, no Funchal, e terá como orador principal o jurista Marco Gonçalves.