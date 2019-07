Urgência do Centro de Saúde do P. Moniz funciona até às 24 horas entre os dias 23 a 28 de Julho

O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E. informa que o Serviço de Urgência do Centro de Saúde do Porto Moniz irá funcionar, excepcionalmente, até às 24 horas, entre os dias 23 a 28 de Julho.

Esta alteração ao normal funcionamento do Serviço de Urgência deve-se às comemorações da Semana do Mar 2019, no Porto Moniz.

Esta abertura no fim de semana de 27 e 28 de Julho, neste horário, irá permitir assegurar um eventual apoio a actividades desportivas, nomeadamente actividades naúticas tais como canoagem, ‘stand up padle’ e pesca.