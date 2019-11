“Urge encontrar soluções para apoiar as vítimas de violência doméstica”, defende Madalena Nunes

A caminhada realizada ontem no Funchal, pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, denominada ‘Não seja cúmplice. Denuncie!’, contou com a presença de Madalena Nunes. A Vereadora da Igualdade na Câmara Municipal do Funchal, destacou a iniciativa que pretende “sensibilizar as pessoas para a erradicação da violência”, uma realidade que afecta várias mulheres que, ora perdem a vida, ora sofrem à mercê dos agressores.

Face a esta dura realidade, diz ser “necessário e urgente encontrar soluções eficazes para evitar e apoiar estas vitimas”.

Ciente de que há na sociedade madeirense “casos de pessoas que sofrem em silêncio”, Madalena Nunes sensibilizou a população a denunciar estes casos, sempre que tiverem conhecimento de qualquer tipo de violência, seja física ou verba. Relembrou que o encobrimento torna as pessoas “cúmplices deste crime”, sendo necessário agir e ser a “mão amiga que estas vítimas necessitam”.

A marcha simbólica percorreu várias artérias da cidade do Funchal, tendo terminado na Avenida Arriaga, junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias, onde foi possível visitar a instalação artística intitulada ‘E se estes sapatos fossem meus?’, uma referência às 30 mulheres assassinadas, este ano, em contexto de violência doméstica.