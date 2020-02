A Universidade da Madeira debate, entre os dias 29 de Fevereiro e 7 de Março, “o Potencial Educativo da Educação Física e do Desporto Escolar numa Escola Interativa”, numa acção científico-pedagógica colectiva. Trata-se de uma iniciativa que acontece na Sala do Senado, no piso – 2 do Campus da Penteada, das 9h às 13h e das 14h30 às 18 horas, destinada a professores, treinadores de desporto, técnicos de exercício físico, directores técnicos, dirigentes desportivos e estudantes.

O programa da acção contempla cinco conferências, três módulos e uma mesa redonda. No dia 29 de Fevereiro, realizam-se as conferências ‘Refletir o Ensino-Aprendizagem na Educação Física: da excelência das práticas à regulação da transformação social’, por Isabel Condessa, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores; ‘O Desporto Escolar na RAM’, por Elmano Santos, Director de serviços do Desporto Escolar; e ‘O Impacto da Linguagem das Expressões na Formação de Competências Transversais dos Profissionais de Educação’, a cargo de Ana Kotecki, da Faculdade de Ciências Sociais da UMa.

Para o dia 7 de Março, estão agendadas as conferências ‘cAtividade Física, Aptidão Física e Rendimento Académico’, com Adilson Marques, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa; e a ‘Importância do Desporto Escolar e dos Cursos Profissionais’, por Carlos Leon, da Escola de 2º e 3º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

Os temas dos módulos são variados e vão desde ‘Metodologias Integradas na Abordagem de Matérias de Educação Física e Desporto’, passando pela ‘Investigação em Jogos Desportivos Coletivos de Invasão’, até ao ‘Desporto e Educação Física no Processo de Inclusão’.

As inscrições decorrem até dia 26 de Fevereiro, através do preenchimento e submissão do formulário disponível em https://qrgo.page.link/i2CMr.

A participação é gratuita para docentes relacionados com a UMa, colaboradores do projecto de investigação ‘Educação Física nas Escolas da RAM - Compreender, Intervir, Transformar’ (EFERAM-CIT) e estudantes da UMa sem certificado de participação.

Para os participantes externos à UMa, a acção tem um custo de 7,5€. Os estudantes da UMa terão certificado de participação e pagam apenas 5€.

Esta actividade formativa está em processo de validação pela Secretaria Regional de Educação em 16 horas, para os grupos de recrutamento 160, 260 e 620 e já está validada pelo IPDJ, em 3,2 Créditos, para Treinadores de Desporto (TD)