Universidade da Madeira assinala 30.º aniversário com mesa redonda sobre memórias

A Universidade da Madeira (UMa) realiza, no próximo dia 13 de Março, uma mesa redonda denominada ‘Memórias da UMa’ por ocasião do seu 30.º aniversário.

O objectivo é evocar os momentos instituidores da Universidade, desde a conclusão do Estudo de Viabilidade até a aprovação dos primeiros Estatutos.

Neste sentido, serão discutidos temas como ‘Estudo sobre a viabilidade de uma universidade na Madeira’, ‘A fase de instalação’, ‘Os primeiros Estatutos’, ‘Dupla Tutela’ e ‘A Universidade, no futuro’.

Com a moderação de Carlos Fino, a mesa redonda irá contar com a intervenção de oradores como Francisco Fernandes, Presidente do Conselho Geral, José Carmo, Reitor da UMa, Brazão de Castro, Secretário Regional da Educação entre 1980 e 1992, Francisco Santos, Secretário Regional da Educação entre 1992 e 1998, Castanheira da Costa, membro de Comissões Instaladoras e em funções de Reitor durante a discussão e aprovação dos primeiros Estatutos, Jesus Maria Sousa e Luís de Sena Lino, que pertencem aos quadros da instituição madeirense desde o seu início e participaram na discussão dos primeiros Estatutos; Jorge Carvalho, primeiro Presidente da Associação Académica e actual Secretário Regional da Educação; e Carlos Abreu, actual Presidente da Associação Académica.

O evento, aberto à participação da comunidade académica e do público em geral, está marcado para as 14h30, no Auditório da Reitoria da UMa, ao Colégio dos Jesuítas.