UMa recebe ‘I Jornada Insularidades’

No dia próximo dia 4 de Dezembro, a Universidade da Madeira (UMa) acolhe a ‘I Jornada Insularidades’, realizada no âmbito do Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares.

Esta jornada decorre, entre 14 e as 18 horas, na Sala do Senado do Campus Universitário da Penteada e está subdividida em duas linhas de reflexão: ‘Ilhas & Vozes’ e ‘Rotas. Gentes & Paisagens’.

A jornada ‘Insularidades’ inicia-se com a conferência da escritora Irene Lucília Andrade, subordinada ao tema ‘Um fogo discreto’. Seguem-se as intervenções de Leonor Martins Coelho, Ana Isabel Moniz, Rui Guilherme Silva, Susana Caldeira e Sílvia Gomes. A moderação está a cargo de Odete Jubilado e de Fernando Gomes, da Universidade de Évora.

“Esta primeira jornada pretende formular propostas de leitura sobre literaturas e culturas insulares; problematizar a ilha enquanto espaço geo-humano e enquanto lugar de criação literária e apresentar trabalhos científicos, realizados ou em curso, no âmbito das problemáticas do Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares.

O Doutoramento em Literaturas e Culturas Insulares é um 3.º ciclo de estudos interuniversitário, que tem por base um acordo estabelecido entre três universidades insulares e periféricas – Universidade dos Açores, a Universidade da Madeira, a Universidade da Córsega –, e uma instituição universitária central com um extenso historial de estudo das realidades insulares, o INALCO (Sorbonne Paris-Cité).