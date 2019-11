UMa acolhe conferência sobre desafios e novas tendências da Psicologia da Educação

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe esta sexta-feira, 29 de Novembro, às 14 horas, a conferência ‘Psychology of Education: Challenges and New Trend’, a cargo da oradora convidada Daniela Popa, docente e investigadora na Universidade de Brasov, Roménia, na área da Psicologia Educacional.

A sessão de abertura decorre no Anfiteatro 4, no Campus da Penteada, com a presença do Presidente do Centro de Investigação em Estudos Regionais e Locais da Universidade da Madeira (CIERL/UMa), Paulo Rodrigues, e da Presidente da Comissão Organizadora, Margarida Pocinho.

Os temas a abordar incluem ‘Curricular adaptations for students with special needs’ e ‘Mindfulness in Education’, numa conferência que pretende partilhar e trocar conhecimento científico e desenvolvimento de networks de trabalho.

Organizada pelo CIERL/UMa, a iniciativa surge na sequência dos contactos Erasmus estabelecidos com outras Instituições de Ensino Superior europeias, demonstrando a capacidade de internacionalização e de captação de financiamento da UMa.