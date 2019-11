Turismo pede explicações ao presidente da CMF

A notícia do dia conhece novos desenvolvimentos. Desta feita, “dada a contradição existente” entre o ofício enviado pela Câmara Municipal do Funchal no dia de ontem e as declarações proferidas hoje pelo presidente da edilidade, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura acaba de questionar Miguel Silva Gouveia.

O gabinete de Eduardo Jesus confrontou o edil “acerca dos alegados elementos em falta” no processo ‘Mercadinho de Natal’. Isto porque o autarca referiu hoje que a “Câmara solicitou esclarecimentos adicionais sobre a forma como estaria o Turismo a organizar as barracas na Placa Central, uma vez que soubemos, pela comunicação social, que existiriam um conjunto de outras barracas na Praça do Povo. Solicitámos esclarecimentos para perceber quantas, afinal, seriam. Face à inexistência de informação, o que dissemos foi que até estarem cumpridos esses esclarecimentos não iriam ser deferidas quaisquer novos espaços na Placa Central”, explicou à margem da cerimónia de aniversário do Mercado dos Lavradores.