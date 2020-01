Tome nota da agenda deste sábado, dia 11 de Janeiro

Às 09h30, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Humberto Vasconcelos, promove uma reunião geral com as direcções das 42 Casas do Povo da Madeira, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

Às 11 horas, o Marítimo joga contra o Rio Ave (Liga Revelação de Sub-23). A partida acontece, no Estádio de Machico.

Às 11h15 horas, a CDU organiza uma iniciativa política, no centro da Vila da Ponta do Sol, junto às instalações da Caixa Geral de Depósitos.

Às 11h30, os grupos parlamentares do PSD e CDS preparam a discussão do Orçamento e PIDDAR da Região para 2020, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 12 horas, acontece a reunião interparlamentar do PS-Madeira, na sede do partido.

Entre as 14 horas e as 20 horas, realizam-se as eleições directas do PSD, na sede do partido. Os resultados deste acto eleitoral serão divulgados, pelo partido, através de comunicado, pelas 21 horas.

Às 15 horas, ocorre o jogo entre o Guimarães B e o Câmara de Lobos do Campeonato de Portugal, que terá lugar no Complexo Pimenta Machado.

À mesma hora, 35 finalistas do Conservatório fazem a bênção das capas, na Igreja do Colégio. O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, e o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estarão presentes.

Já, pelas 18 horas, realiza-se o concerto de Música de Câmara, protagonizado pelo ‘Quinteto de Sopros Solistas O.C.M.’, no salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Às 23 horas, sobe ao palco do SCAT o grupo de Canto Alentejano ‘Magano’.