Tome nota da agenda desta terça-feira, 7 de Janeiro

- Os deputados madeirenses reúnem-se para mais uma Reunião Plenária na Assembleia Legislativa Regional. Os trabalhos parlamentares arrancam às 9 horas.

- A Junta de Freguesia da Boaventura apresenta, às 11 horas, a 5.ª edição do ‘Trail de Boa Ventura’, evento que congrega duas provas – Trail Longo Naturnorte (25 km) e Trail Município de São Vicente (10 km), ambas integradas no Circuito Trail Madeira e certificadas com nível 4 pela ATRP – Associação de Trail Running de Portugal, sendo que a prova principal passa, ainda, a integrar o Circuito Nacional de Trail (série 150) e a ATRP PRO LEAGUE.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 15 horas, as obras, já concluídas, de requalificação do cais da Ponta do Sol. O investimento do Governo Regional, através da Administração de Portos da Madeira ultrapassou os 700 mil euros, com comparticipação comunitária na ordem dos 85%.

- Os deputados da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo reúnem-se às 15 horas, para discutir e votar o parecer solicitado pela Assembleia da República relativo à Proposta de Lei n.º 4/XIV/1.ª (GOV) que “Aprova as Grandes Opções do Plano para 2020”, bem como votar o parecer solicitado pela Assembleia da República relativo à Proposta de Lei n.º 5/XIV/1.ª (GOV) que “Aprova o Orçamento do Estado para 2020”;

- A Comissão Política do PSD/Madeira reúne-se às 18 horas, na sede do Partido, na Rua dos Netos, no Funchal. As declarações à Comunicação Social estão previstas para as 19h30.

- A iniciativa ‘Festa no Palácio: Natal com Max Römer’ volta esta terça-feira, às 15 horas, ao Palácio de São Lourenço para uma visita guiada aos trabalhos deste pintor alemão presentes em todos os salões do Palácio, datados da grande intervenção neste monumento em 1938-39.

Esta visita termina na Sala do Jardim, onde se encontra a exposição temporária ‘Max Römer e o Natal Madeirense’, que será comentada pelo coleccionador e profundo conhecedor da obra de Max Römer, Edward Kassab, responsável pela selecção, organização e cedência da maioria das peças expostas, que contou com a colaboração de António Rodrigues e Filipe Gomes.