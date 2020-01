Tome nota da agenda desta sexta-feira, dia 31 de Janeiro

Reunião no Porto Santo sobre coronavírus

A Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil, através do Instituto de Administração da Saúde, irá promove uma reunião no Porto Santo, com todas as entidades locais para dar a conhecer a estratégia regional operacionalizada para o coronavírus. Está programada uma reunião, às 09 horas, com os profissionais de saúde do Centro de Saúde do Porto Santo e, às 11 horas, irá decorrer no Centro de Congressos do Porto Santo uma reunião mais alargada a todas as entidades da ilha dourada, incluindo unidades hoteleiras, porto e aeroporto.

Para abordar esta matéria, o presidente do Conselho directivo do IASAÚDE e também a Autoridade Regional de Saúde, Herberto Jesus, desloca-se ao Porto Santo acompanhado por uma enfermeira especialista, Bernardete Castro.

‘O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses’ no Museu de Imprensa.

A Universidade Aberta e Câmara Municipal de Câmara de Lobos realizam, pelas 10 horas, a 1.ª edição do seminário de história local ‘Aqui Há Madeira’ sobre ‘O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses’, no Museu de Imprensa.

Conferência de imprensa do PSD, JPP e PCP

Às 10 horas, acontece uma conferência de imprensa do grupo parlamentar do PSD/M, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

Também a essa hora, realiza-se uma conferência de imprensa do JPP, junto à loja do Munícipe, no Caniço.

O PCP promove, pelas 12h30, uma iniciativa junto à Sociedade dos Engenhos da Calheta, à Avenida D Manuel.

Mulheres Socialistas da Madeira reúnem-se com Venecom

As Mulheres Socialistas da Madeira, acompanhadas pelas deputadas à Assembleia da República, Romualda Fernandes e Marta Freitas, reúnem-se com a Associação Venecom, pelas 10 horas, na sede do PS-Madeira. Uma das temáticas abordadas será o apoio aos madeirenses regressados da Venezuela.

2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo na ALM

Pelas 11 horas, acontece a reunião da 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Teófilo Cunha e Rui Fernandes reúnem-se com dirigentes da Coopesca

O secretário regional de Mar e Pescas e o director regional de Pescas, Teófilo Cunha e Rui Fernandes, reúnem-se com os dirigentes da Coopesca e seus associados, armadores e pescadores, no Museu da Baleia, no Caniçal.

Sara Cerdas realiza terceira edição do ‘Roteiro Geração Madeira’

Sara Cerdas, eurodeputada madeirense, realiza, pelas 13 horas, a terceira edição do ‘Roteiro Geração Madeira’, sob o tema ‘Investigação e Tecnologia’, na Ribeira Brava - junto ao Edifício da ACIN.

Comemorações dos 25 anos do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Pelas 15 horas, ocorre a abertura oficial das comemorações dos 25 anos do Centro Social e Paroquial de Santa Cecília. A iniciativa contará com a presença da secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar.

Greve geral da Administração Pública

Neste dia, realiza-se ainda a greve geral da Administração Pública.