Tome nota da agenda desta sexta-feira

Conferência sobre Violação dos Direitos Humanos na Venezuela

O Vice-Presidente José Prada, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, participa na Conferência sobre a Violação dos Direitos Humanos na Venezuela, que se realiza às 15h30, na Sala do Senado do Campus da Penteada, Funchal.

PSD visita empresa

O Grupo Parlamentar do PSD/M visita às 11 horas, a empresa Exploração de Gado ‘Esmoitada’, nas Ginjas em São Vicente.

Encerramento da Conferência Anual do Turismo

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, encerra, às 16h30 a XIII Conferência Anual do Turismo, que irá decorrer no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.

A Conferência Anual do Turismo é organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas e decorrerá durante todo o dia de amanhã, sob o tema ‘Mercados Emissores’.

Acção de Formação

A Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 realiza na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, uma ação de formação denominada Pagamento de incentivos e acompanhamento de operações financiadas no âmbito do PRODERAM2020, que será ministrada pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas (IFAP).

Trata-se de uma ação de extrema importância para os promotores, bem como para os 122 formandos que estão inscritos na formação, dado que pretende informar e esclarecer eventuais dúvidas sobre o processo de contratualização de apoios e controlo administrativo dos pedidos de pagamento nas medidas de investimento do FEADER - PRODERAM 2020.

Conferência Habitação Coletiva: Cidade para todos’

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitetos promove, às 14 horas, no Auditório do Museu da Electricidade, Funchal, a conferência ‘Habitação coletiva: Cidade para todos’, que pretende debater a cidade e as políticas de habitação coletiva. O evento contará com a presença dos arquitetos Helena Roseta, Madalena Vidigal, Nuno Brandão da Costa, Luis Spranger e Ricardo Carvalho, na qualidade de oradores, além de João Pedro Fino, Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Bruno Martins, Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal, Paula Torgal, Presidente da Secção Regional Sul e Carolina Sumare, Presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos.

Encontro Internacional Cinema & território

O Encontro Internacional Cinema & Território terá a sua quinta edição nos dias 8 e 9 de novembro. Este evento, que acontece no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), Colégio dos Jesuítas, será este ano organizado sob o tema ‘Em torno do corpo’.

Dinamizado pelo Conselho de Cultura da UMa, o encontro tem como principal objetivo promover uma discussão que se pretende alargada e construtiva, no âmbito lato dos estudos de cinema e antropologia.

Apresentação do livro de João Bosco Mota Amaral

O livro ‘Os Açores, Portugal e a União Europeia’, da autoria de João Bosco Mota Amaral será apresentado no Funchal, pelas 17 horas, no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico, à Rua das Mercês, Funchal.