Tome nota da agenda desta quinta-feira, dia 9 de Janeiro

Às 09 horas realiza-se a reunião plenária, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Também às 09 horas, a Escola da APEL recebe um debate sobre ‘Violência Doméstica e no Namoro’. A iniciativa contará com a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Mauel Rodrigues.

Das 09 às 18 horas, o Mercado dos Lavradores acolhe a Feira Temática ‘Velharias’.

Às 13 horas serão prestadas declarações à comunicação social sobre a Reunião de Câmara, que decorrerá no salão nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

Pelas 16h30, a USAM promove uma acção de formação/informação sobre direito ao trabalho, que se irá realizar no auditório do Sindicato da Hotelaria da Madeira.

Às 19 horas, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta a proposta de Orçamento da RAM para 2020, no salão nobre do Governo Regional da Madeira. Antes, pelas 18 horas, formaliza, na Assembleia Legislativa da Madeira, a entrega da proposta de orçamento.