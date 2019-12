Tome nota da agenda desta quarta-feira, dia 4 de Dezembro

Sessão plenária na ALM

Pelas 09 horas, a Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) acolhe a sessão plenária.

Às 15 horas recebe a 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Desporto e Cultura.

Já, pelas 18 horas, o presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, preside, no Salão Nobre do parlamento madeirense, à sessão comemorativa do 43.º Aniversário da ALM.

PSD assinala 39.º aniversário da morte de Francisco Sá Carneiro

O PSD/Madeira enaltece e evoca, nesta quarta-feira, a memória do fundador e antigo dirigente do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro, através da deposição de uma coroa de flores junto ao busto em sua memória, na Avenida Sá Carneiro – deposição que terá lugar pelas 9h15 – e da celebração de uma missa, pelas 18h30, na Igreja do Carmo, no Funchal.

Pedro Ramos no Programa de Saúde Oral

No âmbito das actividades do Programa de Saúde Oral, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa numa visita à Escola Básica do Lombo da Guiné, Arco da Calheta, pelas 10 horas.

Juventude CDU aborda precariedade laboral

A Juventude CDU realiza, pelas 15 horas, na Avenida Zarco no Funchal, junto ao Call Center da MEO/ALTICE, uma iniciativa política para abordar as questões da precariedade laboral na juventude.

Apresentação da Maxi Race Madeira 2019

Às 11 horas realiza-se a apresentação da Maxi Race Madeira 2019, na Câmara Municipal do Porto Moniz.

1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude

Pelas 14h30, a ALM recebe a 1.ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude.

XIII Seminário Regional Eco-Escolas da Madeira

A secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, Susana Prada, estará, pelas 15 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava, onde participa no XIII Seminário Regional Eco-Escolas da Madeira. Um programa internacional, vocacionado para a educação ambiental, sustentabilidade e cidadania.

Madeira SAD recebe o Boavista

Às 19h30, o Madeira SAD recebe o Boavista, no Pavilhão do Funchal.