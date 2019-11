Tolentino Mendonça louvado pela nomeação a cardeal

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou por unanimidade um voto de louvor pela nomeação de D. Tolentino Mendonça a cardeal da Igreja Católica.

Em contraponto foi rejeitado uma proposta de louvor à Câmara Municipal pela sua eleição como Município do Ano, numa votação que teve os votos contra do PSD e CDS, voto favorável da Coligação Confiança e abstenção do PTP, PCP e deputado independente.

Nesta ronda de votações, foi apresentada uma proposta de recomendação de um concurso de prémio literário de poesia que ajude a realçar hábitos de leitura e escrita no concelho. PSD lamentou que o Prémio Literário Edmundo Bettencourt, instituído em 2001, mas interrompida nos últimos anos, bem como lembrou José Agostinho Batista, esquecido no texto apresentado para votação. O prémio foi aprovado por unanimidade.