Temperatura sobe em novo dia de céu cinzento

Uma pequena subida de temperatura está prevista para hoje, em especial da mínima, que no Funchal vai chegar aos 16ºC. A máxima será de 20ºC. Para o arquipélago a previsão é de um dia com períodos de céu muito nublado e marcado pelo vento, que será moderado a forte (25 a 45 km/h) do quadrante Sul, com rajadas até 65 km/h no extremo Leste da ilha da Madeira e até 75 km/h nas terras altas. No Funchal vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Sul. Quanto às outras localidades, Câmara de Lobos apresenta-se hoje com valores entre os 15ºC e os 21ºC; Ponta do Sol entre os 17ºC e os 20ºC. No Caniçal, a mínima será nesta quinta-feira de 15ºC e a máxima de 19ºC, o mesmo acontecendo com Santa Cruz. Em Machico a máxima chega aos 20ºC. 20ºC vai registar também o Porto Moniz, que desce na mínima aos 14ºC. Ponta do Pargo e santana estão mais frias, a tocar os 13ºC e não indo além dos 18ºC na parte mais quente do dia. São Vicente também viu a temperatura subir, hoje terá valores entre os 12ºC e os 19ºC.

Para o Porto Santo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê mínima de 15ºC e máxima de 20ºC.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte estão previstas ondas de Oeste-Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3,5 metros. Na costa Sul a ondulação será menos, será de Oeste-Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar está nos 18ºC/19ºC.